Scandale au Parlement européen: Francesco Giorgi est maintenu en détention sous surveillance électronique pour deux mois

Francesco Giorgi avait obtenu de la chambre du conseil, le 23 février dernier, d’exécuter sa détention préventive à domicile avec port du bracelet électronique, après avoir passé un peu plus de deux mois en prison. La chambre vient de prolonger cette mesure pour deux mois supplémentaires.

Plusieurs personnes sont inculpées dans ce dossier de corruption présumée, à commencer par Pier Antonio Panzeri, via lequel le système semble avoir été mis en place. Cet ex-député européen et fondateur de l’ONG Fight Impunity a avoué avoir reçu de l’argent du Qatar pour influencer les décideurs politiques au sein des institutions européennes. Il a obtenu le statut de repenti et collabore à l’enquête. Vient ensuite Francesco Giorgi, ancien assistant parlementaire de Panzeri et son bras droit au sein de l’ONG Fight Impunity.