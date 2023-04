Jérôme de Warzée: «Je suis prêt à arrêter la radio si…»

Huit saisons en télé, 13 en radio et, le 6 mai prochain, une première dans un Forest National : l’humoriste raconte dans « Showbuzz » son « cactus » et quelques anecdotes croustillantes.

Le « Grand cactus » en France ? Le concept devait être exporté en France, mais ça a bloqué. « J’ai été engagé comme consultant sur M6 pour le développement du projet de « Grand cactus » en France. Eux avaient une certaine idée de la façon dont il fallait gérer et monter l’émission. Mais les pilotes n’ont pas donné satisfaction, ni chez eux, ni chez nous. Ils voulaient faire une émission hebdomadaire aussi, ce qui est plus compliqué. Mais il y a d’autres chaînes de télé ! ».

Le 6 mai, l’équipe du « Grand cactus » montera pour la première fois sur scène, à Forest National. « Je réserve quelques surprises mais je peux déjà dire que Virginie Hocq sera avec nous. Elle était déjà venue dans l’émission et elle est bien dans notre délire ! Toute l’équipe, Damien, Tamara, Fabian… sera là. Livia, Adrien et David feront des sketches aussi. On a écrit un show inédit et on a choisi beaucoup de personnages belges », tease un peu Jérôme de Warzée. « Même si ce n’est pas rentable du tout... D’autant plus qu’on a rendu les billets très accessibles (20 à 30 euros). Mais c’est quasiment complet. J’y crois beaucoup à ce spectacle ».

Comment Fabrizio le Carolo est né. Dans « Le grand cactus », il est incarné par le comédien Damien Gillard. « Je lui avais demandé d’être de l’aventure dès le début mais il était sur d’autres projets » se souvient Jérôme de Warzée. « Il y a 2 ans et demi, Damien m’a rappelé en me disant que si j’avais besoin qu’il fasse un personnage un jour dans l’émission, il était partant. Je n’attendais que ça, qu’il vienne ! On lui a proposé Fabrizio le Carolo suite à la diffusion d’un docu sur l’Arnaqueur de Tinder. On voulait un arnaqueur belge. Lors des répétitions, Damien a pris l’accent carolo directement. »

Les départs de Freddy Tougaux et des Poufs. « Damien Gillard, avec Fabizio, ne remplace absolument pas les séquences de Freddy Tougaux. Si Freddy était resté, on aurait continué avec ses capsules. Freddy était là depuis le début, je comprends bien qu’après 137 micro-terroirs il soit arrivé au bout ».

Autre départ mais tout autre ambiance : celui des « Poufs ». Il y a un peu plus de trois ans, Sarah Grosjean et Bénédicte Philippon quittaient « Le grand cactus » à grand fracas. Aujourd’hui, sur scène, Sarah fait référence à Jérôme en l’appelant « le chauve », mais ce n’est pas tout nous dit-il. « Elle me fait aussi des doigts d’honneur sur scène ».

De l’animosité aussi dans le chef de l’humoriste ? « Non, chacun son chemin ! À l’époque, on a dit que ‘Le grand cactus’ était terminé, qu’on venait de se tirer une balle dans le pied avec le départ des Poufs. La presse nous avait enterrés. Alors oui, les ‘Poufs’ sont cultes et c’est dommage de s’en priver. Mais on est comme un groupe de rock, il y a parfois des musiciens qui s’en vont mais tant que le chanteur et les guitaristes principaux restent... »

Bel rtl est passée à côté. En 2010, Jérôme se voit proposer deux projets radio sur des chaînes concurrentes. « J’aurais pu remplacer duBus sur ‘Votez pour moi’ sur Bel rtl. J’avais même enregistré des capsules de ‘Votez pour moi’ et André Lamy faisait le forcing. Mais RTL ne savait pas trop. Et à ce moment-là, VivaCité est venue me trouver pour que je participe à la Matinale alors animée par Thomas Van Hamme. Là, André Lamy a été d’une grande générosité : il m’a dit que RTL tergiversait et que je devais aller à Vivacité et ne pas louper l’occasion. Je remercie le manque de flair de RTL ! Et c’est sans regret 13 ans plus tard ! »

Il quittera la RTBF si… « Je n’aurais jamais cru faire cette chronique aussi longtemps. Moi, je m’amuse avec Sarah, Cyril, etc. J’ai parfois l’impression de me répéter dans les chroniques mais ce sont eux, surtout au niveau politique, qui se répètent à faire les mêmes conneries ! Je suis prêt à arrêter la radio si un autre format pouvait aboutir. » Sur Bel rtl ? « Ils ne m’ont jamais contacté ! »

Il n’a pas fini ses études secondaires. « J’ai arrêté en 4e secondaire professionnelle. C’était affreux pour moi, l’école. Je lisais pas mal, par contre, et mon amour des lettres est venu avec le Scrabble. La vie a commencé à pour moi quand j’ai commencé à bosser, au Pizza Hut. »