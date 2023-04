Thierry Neuville veut briller pour Craig Breen au rallye de Croatie: «Ce serait un énorme honneur de gagner ici»

L’atmosphère était irrespirable du côté de Zagreb, tout au long de la journée consacrée aux derniers essais et aux cérémonies préalables au rallye de Croatie, qui prendra son envol vendredi matin. Les pilotes se sont astreints à procéder à leurs derniers devoirs sans pouvoir chasser de leur esprit la mémoire de leur ami Craig Breen (33 ans), emporté une semaine plus tôt dans un accident survenu pendant des essais et teinté d’une invraisemblable fatalité, comme l’a expliqué Cyril Abiteboul : « La voiture a glissé à une vitesse relativement faible et est entrée en contact avec une clôture en bois. Un élément de cette clôture a pénétré dans l’habitacle par la fenêtre, côté conducteur, et, pour autant qu’on puisse le déterminer, Craig a été tué sur le coup », a détaillé le patron d’Hyundai Motorsport.

Alors que les hommages se sont multipliés tout au long de la semaine écoulée, les pilotes ont tenté de reprendre leur routine, non sans préciser que « Craig aurait voulu qu’il en aille ainsi ». « Depuis la semaine dernière, et surtout ce week-end, quand nous sommes allés à la rencontre de la famille de Craig, nous sommes passés par tous les sentiments, de la tristesse aux fous rires que nous n’avons pu réprimer en évoquant les souvenirs partagés avec lui », a dit Thierry Neuville. « Nous allons encore traverser des périodes difficiles ce week-end, Martijn (Wydaeghe) et moi dans la voiture, ainsi qu’au sein de toute l’équipe Hyundai. On ne peut que se serrer les coudes et essayer de vaincre les moments difficiles. On a tout de même un objectif : faire un bon rallye, car ce serait un énorme honneur pour nous de finir sur la première marche ! »