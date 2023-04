La CSC-Enseignement satisfaite de la proposition de Caroline Désir de décaler l’évaluation des enseignants

Dans un entretien au Soir jeudi matin, la ministre Désir proposait de voter dans son ensemble le décret sur l’accompagnement et l’évaluation des profs, mais de reporter «de plusieurs années» l’entrée en vigueur du second volet controversé, celui sur l’évaluation qui permet de licencier un prof jugé insatisfaisant.

Plus tôt dans la journée, les quatre autres syndicats enseignants, la CGSP, le Setca-SEL, la SLFP et l’Appel avaient de leur côté rejeté l’ouverture de la ministre.

Ceux-ci rejettent toute nouvelle procédure qui pourrait conduire au licenciement d’un prof. Ils ne soutiennent que le premier volet de la réforme, celui qui porte sur l’accompagnement et la formation continue des enseignants.

Aux yeux du syndicat chrétien, prévoir pour l’avenir une procédure d’évaluation des pratiques pédagogiques des enseignants peut néanmoins avoir son sens, la procédure actuelle en place ne permettant de traiter que les seules questions disciplinaires.

Pour le secrétaire-général de la CSC-Enseignement, cette différence de position avec les autres syndicats ne signifie toutefois pas une quelconque rupture du front commun syndical après plus d’un an de combat uni et quatre grandes manifestations à Bruxelles, Mons, Liège et Namur.

M. Lahaye précise d’ailleurs que son syndicat se joindra -en partie- à la manifestation prévue par les quatre autres syndicats jeudi prochain à Bruxelles contre le décret sur l’évaluation, le respect de la taille maximale des classes, l’avenir de l’enseignement qualifiant et la surcharge de travail générée par les plans de pilotage des écoles.

Les syndicats libéraux et socialistes ont prévu d’organiser un cortège au départ de la gare du Midi, lequel passera successivement devant les bureaux du MR, du PS et d’Ecolo avant d’aboutir place Surlet de Chokier, siège du gouvernement de la Fédération.

Ce même jour, la CSC-Enseignement enverra de son côté des délégations aux sièges des différents pouvoirs organisateurs de l’enseignement, avant un rassemblement prévu en milieu de matinée à la gare centrale, à Bruxelles.