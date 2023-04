Les familles des terroristes décédés appelées à la barre comme témoin pour le procès des attentats de Bruxelles: «C’était le plus gentil de mes enfants», déclare le père de Najim Laachraoui

Cette journée de jeudi a été marquée par la présence de la famille de Najim Laachraoui, le Molenbeekois membre du commando kamikaze de Zaventem et l’artificier des attentats de Bruxelles. Ses parents, frères et sa sœur ont accepté de témoigner, contrairement à la famille des frères Khalid et Ibrahim El Bakraoui, « détruite » depuis ce qu’il s’est passé en 2016, selon Jawad Benhattal, le cousin des El Bakraoui également appelé à la barre.

« Ils sont à bout, ils ne vivent plus, ils survivent. On n’a rien vu venir, c’est ça le plus dur dans l’histoire, on n’était pas loin donc tout le monde pense qu’on aurait dû les dénoncer, mais on a été les premiers à être bernés », déclare ce dernier, également cousin d’Oussama Atar, le commanditaire des attaques à Paris et Bruxelles.