Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Eddy Merckx n’a jamais été autant cité ces dernières semaines depuis que Tadej Pogacar s’évertue à chercher sa voie, tel un humaniste en quête d’identité. C’est vrai que beaucoup de points communs réunissent les deux hommes à plus d’un demi-siècle d’intervalle, et puisque nous avons le bonheur d’avoir toujours parmi nous la légende vivante du cyclisme mondial, toutes générations confondues, nous l’avons évidemment interrogé sur la classique dont il détient (quelle surprise !), le record de victoires. Cinq succès, que Moreno Argentin et Alejandro Valverde (4) ont failli égaler. Que Tadej Pogacar et Remco Evenepoel pourront peut-être un jour égaler ou battre, peu importe, cela n’a aucune importance aux yeux du Bruxellois, comme ce fameux record des 34 victoires d’étape au Tour auquel s’attaquera cet été le jusqu’ici très discret Mark Cavendish.

de videos

Eddy, personne n’évoque autre chose qu’un duel Pogacar-Evenepoel dimanche. Vous êtes d’accord ?

Pas la force des choses, oui. Le Slovène domine les classiques depuis plusieurs semaines et Remco revient d’un stage en altitude avec des références notoires lors de sa dernière course, au Tour de Catalogne.

Des références suffisantes par rapport à Pogacar ?

J’estime que la fraîcheur devrait parler dimanche. Liège-Bastogne-Liège, c’est une classique de 250 kilomètres et, par rapport à Pogacar qui est à la bourre depuis quelques semaines, Evenepoel aura un avantage. Remco est mon favori pour cette raison en particulier car, mine de rien, Pogacar a déjà beaucoup donné. Après une telle distance, c’est la fraîcheur qui parle, pas les courses précédentes.