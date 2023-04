La SNCB nous dévoile les innovations qui vont faciliter la vie des usagers du rail: voici l’app qui calcule le prix du ticket de train par géolocalisation

Si vous êtes passé par Bruxelles-Midi ou Liège Guillemins, vous avez peut-être remarqué un nouvel écran d’information interactif à destination des voyageurs occasionnels et des touristes. Il permet de conjuguer train et autres moyens de transport en proposant des trajets sur une carte dynamique. Une fois déterminé, l’itinéraire peut être envoyé sur un smartphone. Le procédé est encore en test en vue de son déploiement. Il est né à l’Innovation Lab de la SNCB qui nous a ouvert ses portes.

« Améliorer l’expérience »

« Le but de notre Lab est d’améliorer l’expérience du client lorsqu’il se renseigne sur son train et qu’il achète son titre de transport mais aussi au niveau des correspondances et de l’information des voyageurs en cas de perturbations », indique Marc Huybrechts, directeur marketing à la SNCB. « Le principe est de tester très vite, au sein du personnel ou avec des clients, un concept pour déterminer son intérêt », poursuit Stefan Costeur, patron de l’innovation.