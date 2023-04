L’alcoolisme constitue un «problème majeur»au sein de la police: «Le Covid n’explique pas tout…»

Ces sanctions disciplinaires sont adressées au conseil de discipline par les zones de police locales et la police fédérale.

Le rapport annuel du conseil de discipline de la police intégrée que nous avons pu nous procurer en exclusivité révèle qu’en 2022, 408 dossiers disciplinaires ont été ouverts à l’encontre des membres, tant opérationnels qu’administratifs, de la police intégrée. Ce nombre ne tient pas compte des éventuelles requêtes en reconsidération. Les 408 dossiers se répartissent comme suit : 237 sanctions légères et 171 sanctions lourdes.

Il faut évidemment replacer ces chiffres dans leur contexte global : sur une population policière d’un peu moins de 50.000 membres, 408 dossiers disciplinaires ne représentent « que » 0,8 % des membres du personnel. C’est peu mais par rapport à la notion d’exemplarité et de service public de première ligne, ça pose question, surtout que les policiers ont de grosses responsabilités qui pèsent sur leurs épaules.

« Le Covid n’explique pas tout… »

« La prévalence de la transgression disciplinaire de la conduite, sous influence de l’alcool a spectaculairement augmenté et même doublé », détaille le rapport, démontrant chiffre à l’appui que l’abus d’alcool constitue le troisième fait répréhensible en service et le premier en dehors des heures. « La crise du Covid ne peut plus constituer un facteur explicatif. L’alcoolisme constitue donc un problème majeur. »

Une statistique particulièrement interpellante et qui « paraît devoir constituer un point d’attention prioritaire de la hiérarchie afin que soit jugulé le phénomène de la consommation problématique d’alcool, notamment au volant », ajoutent les auteurs du rapport. « Ces infractions disciplinaires sont particulièrement de nature à porter atteinte à l’image de la police qui, par ailleurs, lutte activement contre le phénomène d’alcoolisation au volant au sein de la population en général. »

Pendant le service, l’utilisation illégale des bases de données par les policiers (68 cas) reste l’infraction disciplinaire la plus fréquente et, ce, en dépit des récentes dispositions réglementaires qui imposent, lors de la consultation de données, d’en indiquer les motifs explicites.

La deuxième infraction disciplinaire problématique est celle du non-respect des règles de procédure et du règlement intérieur (29). L’alcool (avant prise du service – sans conduite de véhicule) vient en troisième position avec la violation du secret professionnel.

En dehors du service, le manquement le plus sévère est lié à l’alcool avec 54 dossiers ouverts, principalement pour des conduites sous influence…