La femme qui apparaît en fauteuil roulant dans cette vidéo n'est pas Céline Dion

"Céline D’ion tout et vanité", voici la brève description qui accompagne la vidéo virale de 54 secondes avec une inscription sur fond rouge : "première apparition de Céline Dion paralysée et bloquée sur une chaise roulante". La courte séquence montre une célébration au cours de laquelle une femme est amenée en fauteuil roulant par trois hommes élégamment vêtus qui l'aident ensuite à se lever. Soulevée à bout de bras, elle partage une danse avec l'un d'entre eux, visiblement émue.

En décembre 2022, la star connue pour ses succès tels que "My heart will go on", avait en effet annoncé dans une vidéo de près de cinq minutes avoir été diagnostiquée d’un trouble neurologique progressif rare appelé syndrome de la personne raide , ce qui l'a obligée à annuler plusieurs dates de concert.

Ce trouble, qui se caractérise notamment par une rigidité musculaire progressive, entraîne chez Céline Dion des difficultés à marcher et l'empêche d'"utiliser (ses) cordes vocales" comme elle le souhaiterait. "On ne sait pas encore tout de cette maladie rare mais on sait maintenant que c'est la cause des spasmes musculaires dont je souffre", avait-elle détaillé.

Toutefois, nous avons constaté que la femme sur la vidéo Facebook ne ressemble pas vraiment à Céline Dion, ce que la recherche par image inversée nous a permis de confirmer. En utilisant l'outil InVID-WeVerify pour fractionner la vidéo en séquences, nous avons retrouvé des articles et une capture d’écran d'un compte Instagram qui évoquent l’histoire de cette femme en fauteuil roulant qui a ému les internautes, au point d'être relayée par la presse people.

Capture d'écran Yandex réalisée le 20 avril 2023 Capture d'écran Yandex réalisée le 20 avril 2023

Les faits, selon les médias américains (1, 2, 3), mettent en scène les membres de la famille Poirier, établie en Floride (Etats-Unis). Le 9 avril 2022 était célébrée le mariage de Zak Poirier avec sa petite amie de longue date. A cette occasion, ce sont ses frères, Nick et Jake, qui ont aidé leur mère à se lever de son fauteuil roulant afin qu’elle puisse offrir à leur aîné une danse.

Cette femme n’est pas Céline Dion mais Kathy Poirier, la mère de Zak, qui s'est fait diagnostiquer en 2019 une sclérose latérale amyotrophique (SLA) - souvent appelée maladie de Charcot. C’est une maladie neurologique qui affaiblit les muscles et touche jusqu'à 30.000 personnes aux États-Unis, avec 5.000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année, selon l’institut de médecine Johns Hopkins.

Mme Poirier a d'ailleurs elle-même raconté le mariage de son fils sur le blog qu'elle tient depuis des années sur son quotidien malgré la maladie, où elle a posté une vidéo de la fameuse danse devenue virale sur les réseaux sociaux.

Dans un épisode de l’émission Good Morning America que nous avons retrouvé sur YouTube, Kathy Poirier a par la suite expliqué qu'elle craignait le regard des autres, mais que "c’était un moment dont (elle) rêvait depuis longtemps". Lui aussi interviewé, son fils Zak a raconté: "une fois que nous avons dansé, rien d'autre ne comptait que le moment que je partageais avec ma mère".

Céline Dion, star planétaire, a déjà fait l'objet de fausses rumeurs vérifiées par l'AFP depuis la médiation de ses problèmes de santé en décembre 2022, les uns affirmant qu'elle liée à des injections de vaccin anti Covid, les autres que la chanteuse était même décédée.

Son nouvel album, intitulé "Love Again", est la bande originale du film du même nom et contient cinq nouvelles chansons ainsi que des tubes plus anciens. Il sortira le 12 mai, en même temps que le film dans les salles canadiennes.