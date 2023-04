Les poursuites contre Alec Baldwin pour son tir mortel sur un tournage vont être abandonnées, selon son avocat

«Nous nous réjouissons de la décision de classer l’affaire contre Alec Baldwin et nous encourageons une enquête appropriée sur les faits et les circonstances de ce tragique accident», ont déclaré Luke Nikas et Alex Spiro, dans un communiqué transmis à l’AFP. Le 21 octobre 2021, le tournage du film «Rust» dans un ranch du Nouveau-Mexique avait viré au drame quand M. Baldwin avait actionné une arme censée ne contenir que des balles à blanc, mais dont un projectile bien réel avait tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins, 42 ans, et blessé le réalisateur Joel Souza.