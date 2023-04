Le député flamand Bart Tommelein va quitter la vie parlementaire

Depuis janvier 2019, l’ex-secrétaire d’Etat fédéral et ministre régional flamand est bourgmestre d’Ostende, un maïorat qu’il a pris au socialiste Johan Vande Lanotte considéré jusqu’alors comme l’empereur de la cité côtière. Bart Tommelein travaille à la constitution d’une liste locale qui, outre son parti, rassemblerait Groen, le CD&V et des indépendants, a-t-il confirmé. Du côté socialiste, l’ex-secrétaire d’Etat et ancien président du sp.a, John Crombez, a annoncé qu’il serait également candidat au maïorat. La coalition actuelle à Ostende rassemble l’Open Vld, Groen, le CD&V et la N-VA.