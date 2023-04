Des millions de dollars d’or volés à l’aéroport de Toronto: «Le container contenant ces objets de valeur a été subtilisé avec des moyens illégaux depuis l’espace de stockage»

L’or et ces très chers objets sont arrivés lundi soir par avion et ont été déchargés et placés au sein d’un hangar logistique, a précisé Stephen Duivesteyn, un responsable de la police locale, avant que leur absence ne soit constatée peu de temps après.

«Le container contenant ces objets de valeur a été subtilisé avec des moyens illégaux depuis l’espace de stockage», a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.