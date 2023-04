Orages, grêle, précipitations abondantes, rafales de vent…: alerte sur la Belgique ce vendredi, David Dehenauw met en garde!

À partir de 16 heures, et jusque 1 heure du matin ce samedi, le risque d’orages augmentera depuis la France. Ces orages pourront localement être à l’origine de grêle, d’abondantes précipitations en peu de temps et de fortes rafales de vent.

Un avertissement confirmé par David Dehenauw sur Twitter. « Encore temporairement pluvieux sur l’Ouest/le Sud Ouest, ensuite partout nuages et éclaircies depuis l’Est avec une averse locale. Tard l’après-midi et ce soir des averses répandues, localement fortes/orageuses avec du grésil et des rafales, 12-17 degrés », écrit-il.