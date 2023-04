Les secours ont déboulé en masse en pleine nuit mais il était trop tard: un corps sans vie découvert dans une résidence étudiante à Gand

Nouveau drame en pleine nuit ce jeudi. Vers 23h12, comme le rapporte Het Laatste Nieuws, les secours ont dû arriver en masse à la résidence étudiante Fabiola de Stalhof (Gand) suite à la découverte d’un corps sans vie.

Malheureusement, à leur arrivée, il n’y avait déjà plus rien à faire pour la personne qui gisait entre le bâtiment et le garage à vélos. Le porte-parole de la police indique que les circonstances exactes du drame font toujours l’objet d’une enquête mais tout semble indiquer que la victime a sauté du toit et a été tué sur le coup.