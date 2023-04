Spectaculaire évasion de 10 prisonniers à Saint-Hubert: la police continue les fouilles ce vendredi, «ils ne vont pas résister longtemps, ils n’ont pas à manger»

« J’ai laissé une patrouille autour du grand bois de Saint-Hubert cette nuit », dit Vincent Léonard, commissaire de la zone de police Semois et Lesse à RTLinfo. « Apparemment, ils seraient toujours dedans. On va continuer à patrouiller autour des routes. Pas dans les bois car ils vont en sortir. Ils n’ont pas à manger donc ils ne vont pas résister longtemps. À moins qu’ils aient un GSM pour appeler quelqu’un mais je ne pense pas. Normalement ça doit être une question d’heures pour les intercepter. »

« Comment sont-ils parvenus à se procurer une disqueuse ? Et comment est-il possible que 10 personnes s’évadent ainsi ? Il y aura une enquête à faire au sein de la prison », souligne le procureur du Roi Étienne Donnay. « Et j’aurai un droit de regard sur cette enquête. Je suis quand même interpellé par le fait que 10 personnes aient pu s’évader ainsi en plein jour. »