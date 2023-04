Anderlecht se fait allumer dans la presse néerlandaise après son élimination en Conference League: «Ce qu’Anderlecht a montré, cela ne ressemblait qu’à distande à du football»

Le quotidien se demande comment Anderlecht a atteint les quarts de finale de la Conference League. « Comment ont-ils gagné contre Villarreal ? Cela reste un mystère. Leur football manquait clairement de combinaisons et le positionnement des joueurs n’était pas bon. La défense belge a aussi pris cher. Le capitaine Jan Vertonghen pouvait pointer et crier ce qu’il voulait, il ressemblait à un enseignant qui s’adressait à des élèves avec des bouchons d’oreille à la puberté ».

À l’Algemeen Dagblad, ils ont également remarqué que « l’ancien top club d’Anderlecht » a montré un visage complètement différent de celui de la semaine dernière au Lotto Park. « L’AZ peut se demander comment il a pu perdre contre le dixième du championnat belge la semaine dernière et se mettre dans une position aussi difficile. Ce n’est que ce soir qu’ils ont semblé réaliser qu’ils devaient passer devant ». Une fois de plus, l’accent est mis sur la piètre performance de la défense Mauve. « Les locaux n’ont cessé de percer la médiocre défense d’Anderlecht où les internationaux Jan Vertonghen et Zeno Debast ont dû user de toutes leurs qualités pour faire tenir la maison mauve. Sur les flancs, Murillo et Ndiaye ont été dépassés à plusieurs reprises par leurs adversaires, bien plus forts ».