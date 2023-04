«Mrs. Davis»: que vaut cette série co-signée par l’un des créateurs de «Lost», où une religieuse est en guerre contre une intelligence artificielle?

Ce 20 avril, le service américain Peacock a lancé « Mrs. Davis », une série vraiment originale ! Une série ahurissante et bien barrée sortie de l’imagination de Damon Lindelof et Tara Hernandez, qui n’en sont pas à leur coup d’essai, mais se sont littéralement lâchés sur ce projet. Lindelof est l’un des trois hommes qui a créé « Lost » en 2004, et à qui l’on doit les récents « The Leftovers » et « Watchmen ». Quant à Tara, elle a été scénariste et productrice exécutive des célèbres sitcoms « The Big Bang Theory » et « Young Sheldon. L’enfant « écran » de ces deux-là ont fait est donc un mélange hybride et inédit, qui à la fois se veut absurde, plein de mystère, d’action, de surnaturel et de clins d’œil, mais ne manque pas de faire réfléchir sur la place de la religion dans ce monde de plus en plus… technologique.

Concrètement – adverbe qui ne lui convient PAS –, il s’agit de l’histoire d’Elizabeth, dite Lizzy, qui est devenue nonne et porte le nom de sœur Simone quand on la « rencontre ». Précisons d’emblée qu’elle est incarnée par l’épatante Betty Gilpin, qui a déjà brillé dans « Nurse Jackie » et le récent « GLOW », où elle était la lutteuse Debbie, et nous a fait boire du petit-lait dans le film « The Hunt », sorti quand s’est déclarée l’épidémie du Coronavirus. Dès le début du premier des quatre épisodes déjà rendus disponibles, elle est logiquement dans un couvent situé à Reno dans le Nevada et régi par une Mère Supérieure jouée par Margo Martindale.