Les clubs français peuvent détester Anderlecht: l’élimination des Mauves pourrait leur faire perdre leur cinquième place qualificative en Europe

Avec 61.164 points, la France reste 5e avec 1.264 point d’avance sur les Pays-Bas (59.900 points). Le calcul est fait de la manière suivante : deux points pour une victoire, un point pour un nul, un point pour une qualification au tour suivant et zéro pour une défaite, le tout divisé par le nombre de clubs engagés au début de la compétition (cinq pour les Pays-Bas, six pour la France).

Les clubs français espéraient clairement une qualification des Anderlechtois ce jeudi soir. Pourtant largement en ballotage favorable, Anderlecht a finalement été éliminé aux penaltys après une prestation loin d’être à la hauteur de l’événement. Et ça, pour le coefficient français en Europe, ce n’est pas bon du tout ! Avec l’élimination de l’OGC Nice en quart de finale de Ligue Europa Conférence ce jeudi soir face au FC Bâle, la France reste sous la menace des Pays-Bas, qui ont dans le même temps enregistré la qualification de l’AZ Alkmaar dans le dernier carré de cette C4, au coefficient UEFA.

L’AZ doit... tout gagner !

Pour que les Pays-Bas dépassent la France, l’AZ doit donc impérativement être sacré champion en remportant ses trois dernières rencontres (hors tirs au but). Avec deux points par victoire plus un pour la qualification en finale, le club néerlandais rapporterait 1.4 point (7 points divisés par 5 clubs) et permettrait à son pays de dépasser la France (61, 300 pour les Pays-Bas contre 61,164 pour la France).