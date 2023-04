Raphaël est sous le choc en relevant son courrier: «Je crois que son salaire a été bien remboursé ce jour-là»

« Il m’arrive d’avoir des amendes. Je ne suis pas toujours garé comme il faut, étant donné que je suis médecin traitant et que je fais des visites à domicile. On n’accepte jamais mes doléances et je dois payer. Si on a constaté que je n’ai pas mis mon clignotant, c’est que c’était le cas et je vais payer. Je veux juste signaler qu’il s’agit d’un fait de société surprenant pour ne pas dire plus », ajoute Raphaël.