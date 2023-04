«Ça me heurtait énormément»: Léa Salamé revient sur la raison qui l’a poussée à changer de prénom

Vous ne le saviez peut-être pas, mais Léa Salamé n’est pas née Léa… mais Hala. Sur son acte de naissance, Léa apparaît comme le deuxième prénom de la journaliste et présentatrice de « Quelle époque », sur France 2. Laquelle, dans une interview pour Konbini, révèle avoir demandé à sa mère de changer de prénom usuel l’adolescence. « Mon premier prénom est un prénom libanais, car je suis née à Beyrouth et je suis arrivée en France quand j’avais cinq ans parce qu’il y avait la guerre civile au Liban », a-t-elle fait savoir. « Et donc à l’origine, mon prénom, c’est Hala. »

Lire aussi «Vous êtes transphobe», «Vous êtes misogyne»: vif échange sur le plateau de «Quelle époque» (vidéos)

Un prénom pourtant fréquent au Liban, où celui-ci signifie « bienvenue », mais qui a été pour elle très difficile à porter : « Hala en français, on ne prononce pas le H et quand je suis arrivée à l’école à Paris, c’était une souffrance chez moi. On me disait : Allah akbar, tes parents t’ont appelée Dieu. Ça me heurtait énormément. »