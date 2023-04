Concert de patchwork musical à Nismes

Le répertoire abordé est plus accessible et les programmes sont souvent composés d’une partie classique et d’une partie plus récréative (musique de film, musique du monde, rythmes dansants…), afin de maintenir un intérêt auprès des musiciens dont les plus jeunes n’ont parfois que dix ans. L’énergie, la motivation et la cohésion de cet orchestre lui ont permis de mettre au point des morceaux aussi délicats que la symphonique du nouveau monde de Dvorak, la suite de Carmen de Bizet… d’aborder le répertoire choral et de régulièrement accompagner des solistes.