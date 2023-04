Nourrir l’humanité: Acte II à Sivry

Pour rappel en 2011, Charles Culot, comédien et fils d’agriculteur décide de créer un spectacle sur le monde agricole : « Nourrir l’Humanité c’est un métier », joué à Sivry en avril 2014.

Après huit ans de tournée théâtrale en Belgique, en France, en Suisse et au Luxembourg, de nombreux prix et près de 400 représentations, ils ont décidé d’actualiser le spectacle et de lui redonner un nouveau souffle, au plus près des agricultrices et agriculteurs d’aujourd’hui.