Havelange, une nouvelle pharmacie pour un meilleur accueil des patients

En présence de Marc Libert, premier échevin, bourgmestre f.f. d’Havelange, le groupe Pharmacie Lejeune a récemment inauguré sa pharmacie, située Avenue de Criel. En effet, alors que le village disposait encore récemment de deux pharmacies, elles ont finalement été fusionnées pour n’en faire plus qu’une seule.

Avec cette officine, cette entreprise familiale vise un objectif bien particulier : créer une véritable relation de proximité afin d’offrir au patient le suivi le plus individualisé possible. Un simple tour dans la pharmacie suffit pour s’en rendre compte : les pharmaciennes connaissent sur le bout des doigts les dossiers de chaque patient, comme celui de Philippe.

« J’ai toujours fréquenté la pharmacie du village et je dois dire que je n’ai jamais eu à me plaindre », nous confie l’Havelangeois. « On se connaît bien et on a une merveilleuse relation de confiance. Au final, c’est comme une famille ».

Cet esprit de famille, c’est justement ce qui est au cœur de l’entreprise. Et comme dans toute bonne famille, on sait se montrer solidaire. « Pour le moment, on sait tous que la pénurie de médicaments touche le secteur pharmaceutique », poursuit Virginie. « Et le fait que l’on soit un groupe, c’est une force. Entre pharmacies du groupe, on peut rapidement s’échanger des médicaments en stock et permettre au patient d’avoir accès plus facilement à son traitement ».

Un accès plus rapide mais également disponible 24 heures sur 24. En effet, si un patient ne peut aller rechercher son médicament pendant les heures d’ouverture, pas de soucis : il y a également une pharmabox. « Le patient va recevoir un code secret à son unique usage », explique Virginie. « Il peut alors se rendre à la pharmacie et composer son code secret. Ses médicaments l’y attendront ».

Si les pharmacies du groupe Lejeune visent un service auprès du patient et s’investissent dans le dépistage et la vaccination, elles rendent également service aux institutions comme les maisons de repos. À Havelange, Julie Campion, la deuxième pharmacienne cotitulaire, dédie deux jours de sa semaine à la préparation de médication individualisée (PMI). Ce travail, des plus minutieux, est facilité par l’utilisation d’un robot. « C’est un gain de temps pour les infirmiers qui ne devront plus préparer les semainiers de chaque patient », se réjouit Julie « Ils ont alors plus de temps pour être au chevet de leurs patients ».

La pharmacie Lejeune d’Havelange est ouverte du lundi au vendredi entre 9 et 19 heures (fermeture entre 12h30 et 13h30). L’officine est également ouverte les samedis entre 9h et 12h30.