Mauvaise surprise si vous avez acheté ce produit en supermarché: fièvre, diarrhée… les magasins obligés de le retirer de la vente!

Suite à une notification via le système RASFF (système d’alerte rapide européen Food et Feed), l’AFSCA a décidé de retirer de la vente le Tahin – pâte de sésame – de la marque Mis et le rappelle auprès des consommateurs en raison de la présence possible de Salmonelle.

L’AFSCA demande de ne pas utiliser ce produit et de le ramener au point de vente dans lequel il a été acheté.