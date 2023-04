Les Nuits Botanique de retour pour une 30e édition riche en émotions musicales

Le festival fait la part belle au vivier culturel du Plat Pays et propose une affiche éclectique avec des artistes comme Rori, le duo bruxellois Rive, les Liégeois du groupe Dan San, mais aussi Julien Granel et Mustii. La scène musicale belge sera aussi à l’honneur lors de 17 «release party» au cours desquelles le public pourra découvrir des albums en avant-première.

Cet événement culturel permettra au public de découvrir 120 artistes belges et internationaux ainsi que huit créations originales et de nombreux projets spéciaux.

Les amateurs de musique classique ou contemporaine pourront, en outre, (re)découvrir les œuvres de compositeurs tels que Béla Bartók, György Ligeti, Erwin Schulhoff et Sergei Prokofiev interprétées par le pianiste Stéphane Ginsburgh le 10 mai.

Les jeunes oreilles n’ont pas non plus été oubliées et seront mises à l’honneur lors des Bota Kids. Le 30 avril, une matinée «Autour de la musique espagnole» leur sera dédiée et, le 7 mai, les musiciens Laurence Mekhitarian et Vardan Hovanassian leur présenteront l’Arménie en musique.