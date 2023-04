Un mail d’ING fait perdre plus de 4.000 euros à Matthias: «On m’a dit que j’étais le quatrième en l’espace de quelques heures»

« Après avoir ouvert le lien, on m’a demandé à deux reprises d’utiliser ma carte bancaire et d’entrer le code. Je l’ai fait sans hésitation. Maintenant, je peux me donner des coups de pied dans la tête. Quand j’ai vu que 4.399 euros avaient été prélevés sur le compte, je n’ai pas su comment réagir. Cette impuissance et cette frustration sont terribles », explique encore Matthias.