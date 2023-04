«Ça me gêne d’être payée 200.000 euros pour 8 heures de travail»: l’humoriste Blanche Gardin explique pourquoi elle préfère décliner l’invitation de «LOL: Qui rit, sort!»

Oui, ça me gêne de toucher, pour 8 heures de travail, cette somme affolante de la part d’une entreprise qui : ne paye pas ses impôts en France et bénéficie même d’1 milliard d’euros de crédit d’impôts alors qu’elle fait 50 milliards d’euros de chiffre d’affaires ; émet 55,8 millions de tonnes de gaz à effet de serre par an (soit l’équivalent des émissions du Portugal) seulement avec ses data centers, sans parler des milliers de camions, d’avions… ; utilise la main-d’œuvre des camps de concentration ouïghours ; détruit les emplois du petit commerce et toute la vie sociale qui va avec ; que les emplois qu’elle crée en en détruisant d’autres sont des emplois éreintant dans des entrepôts déshumanisés, où on traite les employés comme des robots qu’on essore en leur mettant une pression folle avec des cadences infernales et qu’on empêche de se syndiquer… Tout ça pour quoi ? Pour qu’on puisse commander des couches pas chères depuis notre canapé en se grattant les couilles. Oui, ça me gêne. »