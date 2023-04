Reprise des balades découvertes à Cerfontaine

Les prochaines sont prévues comme suit : Villers-Deux-Eglises le 20 mai, Silencieux le 17 juin, Senzeilles le 15 juillet, Soumoy le 16 septembre et Cerfontaine le 7 octobre. Pour la 8e saison, l’infatigable et passionnant animateur, M. Tommy Delloge, fera à nouveau découvrir les six villages qui composent l’Entité de Cerfontaine. Il y a cependant quelques petits changements : il n’y aura plus deux balades par village sur la saison, mais une seule. De plus, l’heure du départ est maintenant fixée à 13h30 au lieu de 10 heures.

De plus, des balades sur le thème de la Seconde Guerre Mondiale sont prévues à Cerfontaine. Au programme : le 6 mai ; l’invasion de Cerfontaine en mai 1940, le 22 juillet ; balade pour les personnes à mobilité réduite, le 2 septembre ; la libération de Cerfontaine de septembre 1944 et 12 novembre ; Cerfontaine durant la Première Guerre Mondiale. Attention, ces promenades, animées par le guide en uniforme d’époque ne se feront que si le nombre de participants est atteint et uniquement sur réservation.

La première balade, dans Daussois a donc eu lieu, au départ de la place des Trieux. Le guide, M. Delloge avait préparé un parcours principalement axé sur les stèles et les chapelles : « J’ai présenté la belle petite chapelle dédiée à Notre-Dame de Liesse et une chapelle encastrée dans le pignon d’une belle maison en brique et dédiée à une sainte vénérée en la basilique de Liesse, Ismérie, une princesse musulmane qui s’est convertie au christianisme après être tombée amoureuse d’un chevalier français au 12e siècle. »

Le groupe est allé admirer un magnifique point de vue sur les hauteurs du village : « J’en ai profité pour donner une rapide explication sur l’histoire de Vogenée et son lien particulier avec la paroisse de Daussois. » M. Delloge a rappelé l’histoire de Vaast, le saint vénéré à Daussois pour ensuite s’enfoncer dans le bois des Sept Sergents. C’est devant la stèle présente au milieu de ce bois que le groupe a fait une halte importante. En effet, voici exactement 80 ans un bombardier britannique « Lancaster » s’écrasait à cet endroit. Cet évènement a donné son nom au bois étant donné que les sept membres de l’équipage de l’avion sont tous décédés. La balade s’est clôturée au Monument aux Morts. Une nouvelle balade aura lieu à Daussois, le 29 avril, dans le cadre de la route de la bière organisée par la marche de Daussois.