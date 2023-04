Des apéro-réseaux 100% ruraux à Mettet, Florennes et Acoz

Le label « 100 % Rural » c’est aussi une plateforme 100 % Rural est en ligne. Son but : faire découvrir, soutenir et déployer les innombrables ressources locales qu’elles soient naturelles, patrimoniales ou humaines. De quoi vivre une foule d’expériences riches qui ont du sens.

Plus qu’un simple site internet, la plateforme est un outil numérique interactif dans lequel chacun peut recueillir des informations, mais aussi en déposer. Nadia Schnock sa coordinatrice l’affirme : « La plateforme 100 % Rural est une véritable mine d’or de contacts et de ressources pour permettre à tout le monde d’agir à son niveau et sur le territoire en matière de transition ! » Afin de bien en comprendre les rouages, rien de tel qu’une présentation « en live ». Trois rendez-vous sont donc prévus sous forme d’un « apéro-réseau » pour faire découvrir son fonctionnement et ses potentialités, autour d’une bonne bière… locale, évidemment !