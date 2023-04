Instruction d’audience dans un vaste dossier de trafic de stupéfiants découvert à Wierde et aux Isnes, un père et ses deux fils présentés comme les têtes pensantes

Le tribunal correctionnel de Namur a procédé ce jeudi à l’instruction d’audience dans un vaste dossier de trafic de stupéfiants et de culture de cannabis sous forme d’organisation criminelle qui a opéré sur tout le territoire belge en 2021 et 2022.

Courant septembre 2021, deux plantations de cannabis ont été découvertes à Wierde (Namur) et aux Isnes (Gembloux). Les premiers éléments d’enquête ont permis d’établir que ces deux plantations étaient liées à une organisation criminelle implantée sur plusieurs arrondissements judiciaires (Anvers, Bruxelles, Hainaut, Liège et Namur) et principalement active dans la culture de cannabis et la vente de cannabis et de cocaïne.