«J’ai encore la cicatrice dans la cuisse»: Dany Boon raconte le jour où il s’est fait «tirer dessus» lorsqu’il était enfant

Alors qu’il écume les plateaux et enhaîne les interviews pour son nouveau film « La Vie pour de vrai », actuellement au cinéma avec son acolyte Kad Merad, Dany Boon est revenu sur un épisode particulièrement traumatisant de son enfance : le jour où il s’est « fait tirer dessus par un voisin, à la carabine à plomb », a-t-il confié au Parisien. « On avait des maisons de corons. Un ancien de la Guerre d’Algérie nous a aussi tirés dessus... parce qu’on écoutait de la musique trop fort. »

Un événement marquant pour l’acteur qui fêtra bientôt ses 57 ans, en juin. « J’ai encore la cicatrice dans la cuisse », dit-il, avant d’évoquer son histoire. « Les carrières artistiques démarrent toujours d’une faille. La mienne, c’était le rejet de ma famille maternelle vis-à-vis de ma mère qui avait épousé un Kabyle », avance Daniel Farid Hamidou, alias Dany Boon. « Ils étaient racistes. Mais mon père n’a jamais dit du mal de mes grands-parents, ce que j’ai trouvé très classe. J’ai essayé de comprendre pourquoi ils ne voulaient pas me voir, alors que mon arrière-grand-père, qui avait connu la guerre de 14 et qui était mon idole, et sa femme, étaient si ouverts. »