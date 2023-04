Arsenal - Southampton, Tottenham - Newcastle...: tout savoir sur la 32ème journée de Premier League (vidéo)

Avec les demi-finales de FA Cup programmées samedi et dimanche, il n'y aura que 8 rencontres de Premier League ce week-end. Avec deux partages consécutifs après avoir menés 0-2 à Liverpool et à Arsenal, faut-il s'inquiéter pour Arsenal dans la course au titre ? Les Gunners restent impressionnants lorsqu'ils marquent sur du jeu dominant placé mais semblent manquer d'alternative, comme la reconversion rapide, dans les moments plus délicats d'une rencontre. Face à Southampton (vendredi 20h55 sur Divertissez-VOO), bon dernier, les joueurs de Mikel Arteta ont impérativement besoin d'une victoire avant d'aller affronter, mercredi prochain, Manchester City à l'Etihad Stadium pour le match de l'année en PL !

Le suspense reste total pour les 3e et 4e places, qualificatives pour la prochaine Ligue des champions. Dimanche à 14h55 (sur VOOSport World), Newcastle (4e) accueille Tottenham (5e) pour un duel capital. Guidés par leur manager Eddie Howe, les Magpies sont en avance sur leur programme de développement. Hormis l'accident à Aston Villa le week-end dernier (défaite 3-0), Newcastle semble avoir ajouté du panache offensif à la rigueur défensive observée depuis le début de saison. A Tottenham, le départ précipité d'Antonio Conte a laissé les Spurs dans la confusion. Malgré le talent offensif indéniable (Kane, Son...), les Londoniens éprouvent du mal à trouver l'équilibre entre les différents secteurs de jeu. La défaite à domicile face à Bournemouth (2-3) a-t-elle traumatisé les Spurs ? Ou provoquera-t-elle une réaction collective afin de réussir un résultat positif à St Jame's Park ?