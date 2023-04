Situation invraisemblable pour ces Belges, qui ne peuvent plus sortir de chez eux: «D’abord un portail, maintenant un fossé…» (photos)

Cela fait maintenant plus de trois ans que la famille Geys, qui vit dans une maison à Sint-Antonius, en Flandre, n’a plus accès à sa propriété, située au bout d’une voie sans issue. C’est le cas depuis qu’un voisin a fermé la rue avec un portail, car selon lui, c’est une propriété privée. Depuis lors, la famille doit compter sur un autre voisin pour accéder à la maison via sa propriété à lui. Et les choses se sont encore plus compliquées depuis que le voisin mécontent a carrément creusé un fossé…

C’est en 1919 que les arrière-grands-parents d’Andy Geys ont acheté le terrain au numéro 48 de la Brakenstraat. Ria Geys, la tante d’Andy Geys, âgée de 80 ans, a toujours vécu là, avec ses parents. Selon les informations du Nieuwsblad, elle n’a déjà « jamais connu d’autre voie d’accès ». « La route est entretenue depuis des années par la commune de Zoersel. Il y a aussi un panneau de signalisation officiel en béton », explique l’octogénaire.