Sans locaux depuis des années, les Scouts de Courrière ont enfin trouvé une solution: ils cherchent 30.000 euros avant le 1er juin

Depuis sa fondation en 1991, l’unité Scout de Courrière n’a jamais bénéficié de local fixe à long terme. « On a écumé tous les châteaux de la région », lance Valentine Evrard, membre de l’unité. Cela fait désormais quatre ans que les 146 animés, leurs 25 animateurs et les trois chefs d’unité sont basés dans le bois didactique de Courrière. À l’abri ni du froid, ni de la pluie, et sans accès à des sanitaires. « Plus proche de la nature, on sait difficilement faire. Ce n’est tout de même pas idéal… »

« Mais on a une solution qui se dégage assez rapidement », sourit Valentine Evrard.