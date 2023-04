D3B ACFF: Givry forfait de dernière minute, Raeren-Eynatten sera au repos ce week-end

Surprise pour les joueurs de Raeren-Eynatten qui pensaient vivre un dernier match à domicile en saison régulière. Givry, son adversaire, a déclaré forfait comme l’annoncent les Germanophones sur leur compte Facebook.

Dommage car le club comptait mettre à l’honneur les joueurs qui n’évolueront plus en jaune et noir la saison prochaine. Il faudra donc compter sur une rencontre à domicile lors du tour final pour lequel Raeren-Eynatten est d’ores et déjà qualifié.