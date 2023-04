Panneaux antibruit sur la E40 à Herstal: une nouvelle phase du chantier débute avec la pose des écrans en direction de Battice

Au terme de celle-ci, de nouveaux panneaux acoustiques seront installés et permettront de rétablir une protection optimale des nuisances sonores en provenance de l’autoroute.

Cette nouvelle phase du chantier consiste à retirer l’ensemble de la structure existante et à installer un nouveau dispositif antibruit sur l’ensemble de la zone, indique la Sofico.

Afin de limiter l’impact sur la circulation, les travaux se dérouleront majoritairement de nuit ou, en journée durant le week-end de l’Ascension. En vue du placement de ces nouvelles infrastructures, des réparations et renforcements des portiques supportant les écrans, seront réalisés au niveau de la rue des Chalets et de la N671.

Cette phase engendrera la fermeture de la rue des Chalets les nuits du 24 au 29 avril, du 1er au 6 mai, du 8 au 13 mai et du 15 au 18 mai. L’accès à la rue des Chalets s’effectuera via la rue du Fort.

Installation des nouveaux panneaux

Ensuite, les opérations consisteront à retirer l’ensemble de la structure existante et à installer un nouveau dispositif antibruit sur l’ensemble de la zone.

Durant les nuits du 24 avril jusqu’au début du mois de juin, sur l’E40/A3 à hauteur de l’échangeur n°35 « Herstal/Oupeye » en direction de Battice, une bande de circulation (voie de droite) sur trois sera soustraite à la circulation. La bande d’arrêt d’urgence sera également fermée. La vitesse maximale sera quant à elle limitée à 70 km/h.

Par ailleurs, du 18 mai au 21 mai inclus, sur l’E40/A3 à hauteur de l’échangeur n°35 « Herstal/Oupeye » en direction de Battice, en journée, une bande (voie de droite) de circulation sur trois sera soustraite à la circulation. De nuit, une deuxième bande de circulation être soustraite à la circulation, la bande d’arrêt d’urgence sera également fermée, la vitesse maximale sera limitée à 70 km/h et les usagers ne pourront pas emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur. Ils seront invités à suivre les déviations via l’échangeur n°34 « Hermée/Hauts-Sarts » ou via l’échangeur de Cheratte E40-E25.

Diminuer les nuisances

Les panneaux acoustiques rénovés se situeront le long de l’E40/A3 et borderont les voies à hauteur de Herstal, en direction de Battice, sur une longueur d’environ 600 mètres. Cette rénovation de l’infrastructure existante améliorera considérablement le confort auditif des riverains.

Au total, ce sont plus de 2.000 m² d’écrans antibruit qui vont être rénovés afin de réduire durablement les nuisances sonores en provenance de l’autoroute.

Pour rappel, les zones d’intervention sont déterminées sur base des cartographies stratégiques du bruit en provenance des infrastructures routières, analysées par rapport aux limites définies par l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016 et par la population impactée. Elles sont également dictées par une démarche de gestion des actifs présents sur le réseau nécessitant une mise à neuf.