Des élèves du Cepes à Jodoigne sont sur le point de faire décoller trois fusées

La conquête spatiale, ce n’est pas que des astronautes reconnus, de belles images et des décollages spectaculaires. Plus modestement, c’est également de reproduire à l’échelle d’une école, tout ce qui fait qu’une mission spatiale est une réussite. Pour cela, plusieurs sections du Cepes ont été mises à contribution, de la conception à la fabrication des fusées afin d’arriver au moment tant attendu : le décollage.

La conquête de l’espace est à la une de l’actualité avec le décollage de la fusée Ariane 5, depuis Kourou, vendredi dernier. Et les élèves et enseignants de l’option « Sciences spatiales » du Cepes à Jodoigne ont choisi d’être des acteurs de la conquête spatiale. C’est après un stage à l’EuroSpace Center à Redu que l’idée de faire décoller une fusée est née.

Et enfin, le dernier projet a, quant à lui, été réalisé par les élèves de 3e et 5e Général Sciences spatiales ont géré et coordonné l’ensemble du projet et la réalisation des fusées.

Trois décollages

Il sera donc possible d’assister non pas à un mais bien à trois lancements de fusées. La Cepes-1, la Cepes-2 et la Cepes-3 décolleront ce samedi 22 avril à 12 h, 13h 30 et 14 h 50, sur le site de lancement au sein du centre de contrôle du Cepes. Ces lancements seront supervisés par des techniciens de l’Agence Spatiale Européenne (ESA) et de l’EuroSpace Center.