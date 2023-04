Les meilleurs pros et les meilleurs amateurs belges participeront au Soudal Open en mai prochain

Thomas Bjorn et Edoardo Molinari ajouteront une touche de Ryder Cup en tant que collègues « vice-capitaines » de Nicolas Colsaerts. D’autres grands noms tels que Alexander Levy, Marcel Siem, Nick Bachem, Thorbjorn Olesen et Stephen Gallacher feront également partie des stars internationales du golf qui s’affronteront aux côtés des stars belges Colsaerts et Detry.

Le directeur du tournoi, Michael Jones, a déclaré : « Je pense que chacun de ces joueurs constitue une excellente valeur ajoutée à un plateau de joueurs de qualité au Soudal Open. Je suis convaincu que nous aurons une fois de plus un événement fantastique au Rinkven International Golf Club, car de nombreux joueurs en forme feront le voyage en Belgique pour tenter de se qualifier pour le prochain US Open. J’ai hâte de tous les accueillir ».

Thomas Detry et Nicolas Colsaerts sont les deux meilleurs joueurs belges actuels et s’intègrent parfaitement dans cette liste de joueurs de renommée internationale. Malheureusement, le choix de Thomas Pieters de jouer sur le LIV-Tour ne lui permettra pas de participer à son tournoi national cette année.

Thomas Pieters : « Etant donné que le Soudal Open de cette année coïncide avec un événement LIV, je ne pourrai malheureusement pas y participer. Ce sera sûrement un merveilleux tournoi avec une liste de joueurs d’ores et déjà impressionante et je ferai de mon mieux pour être présent pour les prochaines éditions. »

D’autres joueurs professionnels belges seront aussi de la partie : Christopher Mivis, Alan De Bondt, Yente Van Doren, Kristof Ulenaers, James Meyer de Beco et Kevin Hesbois.

Notons aussi la présence du jeune Alex Fitzpatrick, pro depuis 2022, frère de Matthew.

La liste des jeunes talents amateurs qui auront la chance de se frotter aux meilleurs joueurs européens du moment est aussi connue depuis peu. Le jeune talent de Rigenée, Hugo Duquaine, 15 ans, vivra un rêve éveillé en ayant l’opportunité de côtoyer des joueurs qu’il a l’habitude de suivre habituellement à la télévision. Cerise sur le gâteau pour lui, il y fêtera son 16ième anniversaire le vendredi 12 mai, en plein tournoi… un anniversaire qu’il n’oubliera certainement donc pas de sitôt !

5 autres amateurs joueront aussi le Soudal Open : James Skeet, Nathan Cossement, Charles Roeland, Jarno Tollenaire et le jeune ukrainien de Rinkven, Lev Grinberg.

Le format du tournoi du Soudal Open reste inchangé par rapport à la première édition : 156 joueurs prendront le départ le jeudi et le vendredi, les 65 premiers (et ex aequo) accédant aux tours finaux le samedi et le dimanche.

La première édition de l’année dernière a reçu de nombreux commentaires positifs, non seulement de la part des joueurs et des caddies, mais aussi de la part de la majorité des 18.000 visiteurs présents.

Le village du 19e trou sera à nouveau le point de rencontre pour les spectateurs. Avec notamment une Golf Party accessible gratuitement le samedi 13 mai à partir de 18h.