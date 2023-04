Des parents appellent les secours car leur bébé «ne se réveillait pas de sa sieste»: il est mort de dénutrition sévère, le couple écroué

Les parents d'un bébé de huit mois décédé de dénutrition sévère à Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime) ont été mis en examen et écroués, a indiqué jeudi soir le parquet de Rouen. Vendredi 14 avril, le CHU de Rouen a informé le parquet de la ville du décès d'une petite fille de huit mois. « Les secours prévenus par ses parents parce qu'elle ne se réveillait pas de sa sieste, ont en effet constaté sa mort à leur arrivée au domicile de la famille » à Saint-Etienne-du-Rouvray, a indiqué le procureur de la République de Rouen Frédéric Teillet. de videos Une enquête pour privatisation de soin ayant entrainé la mortLe signalement de l'hôpital décrivait « un état de dénutrition sévère de l'enfant » et indiquait aussi que deux enfants aînés, âgés de trois ans et de 21 mois, « se trouvaient dans un état grave de dénutrition et de retard de développement », d'après le magistrat. Le parquet de Rouen a ouvert une enquête pour privation de soins ayant entraîné la mort, pour la plus jeune enfant, et privation de soins compromettant la santé, pour les deux enfants aînés du couple. Le parquet a également alerté le juge des enfants, saisi de la situation des deux aînés, qui a ordonné leur placement immédiat.

L'enfant est décédée de dénutrition sévère L'autopsie pratiquée lundi « a permis de confirmer que l'enfant est décédée de dénutrition sévère et a exclu toute cause traumatique », d'après le procureur. Le père et la mère, âgés respectivement de 27 et 25 ans, ont été placés en garde à vue mardi et maintiennent que les enfants étaient régulièrement alimentés et qu'ils étaient suivis médicalement, d'après la même source.