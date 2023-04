Mort d’un adolescent à Libramont: ses dealeurs devant le juge

Lire aussi Un policier poursuivi pour avoir frappé une jeune fille de 15 ans au visage à Etalle: leverdict est tombé!

Parmi les prévenus, deux frères originaires de la région chestrolaise. Les deux hommes reconnaissent avoir vendu 5 pilules d’ecstasy à Nathan et l’un de ses amis à la sortie d’un café de Libramont. « Ils sont venus nous trouver pour nous demander si on avait du cannabis. On leur a répondu que non. Qu’on n’avait que de l’ecstasy », explique l’un d’eux. Les deux frères assurent que ces pilules étaient initialement destinées à leur consommation personnelle et qu’ils n’avaient pas pour habitude de s’en procurer. Un troisième prévenu est quant à lui poursuivi pour être intervenu plus en amont dans la chaîne. Le quatrième ne s’est pas présenté à l’audience.