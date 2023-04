Pierre Palmade remporte son procès contre l’escort boy qui a tenté de lui extorquer de l’argent: voici sa peine

« Il a mis longtemps à déposer plainte car il craignait la médiatisation, et ça a été le cas », a déclaré devant le tribunal Me Céline Lasek, l’avocate de Pierre Palmade, pour sa part mis en examen pour homicide et blessures involontaires suite à l’accident qu’il a provoqué le 10 février dernier. Accident qui, pour rappel, a fait trois blessés graves et causé la perte du bébé qu’attendait l’une des victimes.