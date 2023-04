Voici comment Usain Bolt s’est fait voler… 12 millions de dollars en Jamaïque!

En janvier dernier, l’agence de presse américaine Associated Press révélait qu’une action en justice avait été lancée par Usain Bolt après la perte de 12 millions de dollars (11,8 millions d’euros) dans un investissement en Jamaïque. Décrit au bord de la ruine lorsque l’affaire a éclaté, l’ancien sprinteur jamaïcain raconte les dessous de cette affaire au détour d’une interview parue ce vendredi dans L’Équipe.

« Ce qui s’est passé, c’est qu’on a investi dans une banque, un organisme financier. Un placement commencé en 2012. Et cet organisme nous informait régulièrement que tout allait bien, qu’il avait investi dans ceci et cela, que ça grossissait. Mais à la fin, je me suis fait voler mon argent. Boum, d’un coup, ils annoncent que tout a disparu », explique le recordman du 100 mètres, issu d’un milieu modeste.