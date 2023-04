Berchem-Sainte-Agathe : les riverains célèbrent la nouvelle rue de Grand-Bigard

Fanfare, animations, drink viendront rythmer cette inauguration haute en couleur à laquelle tous les riverains sont conviés. Un moment convivial bien nécessaire après des mois de chantiers durant lesquels les habitants ont fait preuve d’une grande patience, malgré les inconvénients liés aux travaux. « Le bruit, la poussière et les contraintes de stationnement ont pu être une source de désagrément pour certains, mais leur compréhension et leur collaboration ont été essentielles pour mener à bien le projet dans les meilleures conditions possibles », commente la commune de Berchem-Sainte-Agathe.

La rue a été entièrement réaménagée grâce au financement de la Région et de subsides. Une attention particulière a été portée à la sécurité et au confort des piétons et des cyclistes. De plus, le revêtement de la chaussée a été refait, en profondeur avec un fond de coffre éliminant les nids-de-poule et les bosses qui rendaient la circulation difficile.