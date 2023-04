Le tueur de Gaetano Sedici, à Verviers, définitivement condamné à 300 heures de travail

En décembre 2022, la cour d’assises de Liège a tranché. Elle condamne Lamine Fofana à 300 heures de travail d’intérêt général pour l’homicide involontaire de Gaetano Sedici. Le 11 mai 2018, alors qu’une énorme bagarre entre deux clans éclate, le Verviétois s’est jeté dans la mêlée pour séparer les différents protagonistes. Lamine Fofana, armé d’un couteau qu’il agite dans tous les sens, le touche au niveau du cœur. Le père de famille ne survivra pas.

de videos

Lire aussi Une peine de 300 heures pour celui qui a tué Gaetano Sedici à Verviers

D’autres personnes ont également été touchées par la fameuse lame. Les avocats de l’une d’entre elles, non contente du verdict, ont donc fait appel de cette décision en saisissant la plus haute juridiction du pays, la cour de cassation. Celle-ci, d’après L’Avenir, n’a retenu aucun de leurs arguments et rend donc définitif le jugement de la cours d’assises de Liège.

Lire aussi Cybercriminalité: une hausse de cas déclarés ou non qui inquiète au Pays de Herve