Le marché aux fleurs revient ce dimanche à Forest pour sa 31e édition

Le marché aux fleurs mettra en avant à la fois des horticulteurs de qualité mais aussi des brocanteurs pour les amateurs de bonnes affaires. Des concerts et des performances d’artistes locaux seront proposés tout au long de la journée. Des animations pour enfants, y compris du grimage, seront également prévues.

« Nous avons vraiment la volonté de faire de cette 31e édition du marché aux fleurs une belle réussite et pour ce faire une série de nouveautés seront proposés aux visiteurs » déclare Said Tahri (PS), échevin en charge des Foires et marchés.