Calendrier, places européennes: le guide complet des Play-offs en Pro League

Ensuite, le vainqueur à l’issue des Champions’ Play-offs sera directement envoyé au dernier tour préliminaire de la Ligue des champions, ce qui représente un changement par rapport à l’an dernier (Bruges, champion, avait directement disputé les phases de groupe de la Ligue des champions). Le vice-champion sera reversé au second tour préliminaire de la Ligue des champions. L’équipe sur la dernière marche du podium ira au deuxième tour préliminaire de la Conférence League alors que le vainqueur de la Coupe jouera le dernier tour préliminaire de l’Europa League.

L’équipe qui remporte les Europe Play-offs (de la 5ème à la 8ème place) jouera une finale contre le dernier des Champions’ Play-offs pour arracher un ticket pour le deuxième tour préliminaire de la Conférence League. Mais le vainqueur de la Croky Cup pourrait venir perturber l’attribution des tickets européens…

Si Anvers gagne la coupe de Belgique…

Le premier changement serait que la finale entre le 4ème des Champions’ Play-offs et le vainqueur des Europe Play-offs n’aurait pas lieu. Si les Anversois terminent à la première place ou à la seconde place, les tickets européens glissent d’une place, ce qui signifierait que le troisième obtient le ticket pour l’Europa League, et le vainqueur des Europe Play-offs aurait accès aux qualifications pour la Conférence League. En cas de troisième ou de quatrième place des joueurs de Mark van Bommel, Anvers conserverait son ticket pour l’Europa League. Dans ce cas de figure, le vainqueur des Europe Play-offs prend également part au deuxième tour préliminaire de la Conférence League la saison prochaine. Les participants aux Europe Play-offs ont donc intérêt à supporter le Great Old dans cette finale de la Croky Cup.

Si Malines gagne la Croky Cup…

Vu que Malines ne participera pas aux Play-offs, son potentiel futur succès en coupe de Belgique n’aurait aucun impact sur la répartition des différents tickets européens. Le premier cas de figure s’appliquerait donc, avec une finale entre le dernier des Champions’ Play-offs et le vainqueur des Europe Play-offs.

Les cartons sont remis à zéro, bonne nouvelle pour les clubs

Au début des Play-offs, les compteurs de cartons jaunes reçus pendant la phase classique sont remis à zéro. Cependant, les sanctions infligées lors de la 34ème journée de championnat seront transférées pour les différents Play-offs. Enfin, les joueurs seront suspendus après trois cartons jaunes reçus lors des Play-offs, alors que la règle ne s’appliquait qu’à partir de 5 cartons jaunes durant la phase classique.

Belga

La phase classique décidera en cas d’égalité

S’il y a une égalité entre deux équipes à la fin des Play-offs, la phase classique est d’abord prise en compte. Comme toujours, les points de toutes les équipes sont divisés par deux avant les Play-offs. En cas de division qui n’aboutirait pas à un nombre entier, on arrondit à l’unité supérieure.

Les Play-offs, c’est quand ?

La première des six journées de Play-offs est prévue durant le week-end du 28 avril. La dernière journée a lieu pendant le week-end des 3 et 4 juin. Le calendrier sera annoncé après le coup de sifflet final de la phase classique.