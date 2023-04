La maison de repos Alegria à Anderlecht se transforme en Poudlard à l'occasion de la Journée Mondiale Harry Potter

Le vendredi 28 avril, de jeunes magiciens âgés de 5 à 8 ans de l'école primaire Les Pommiers, à Anderlecht, viendront ensorceler les résidents de la maison de repos Alegria. Cette activité conviviale intergénérationnelle est organisée par Alegria afin de célébrer ensemble la Journée internationale Harry Potter, ce 2 mai.

Le personnel et les enfants se déguiseront en sorciers. Au cours de la visite, les enfants et les résidents rencontreront des vrais hiboux tels que Hedwige, le compagnon magique de Harry Potter. Ce sera également l’occasion de goûter certaines potions magiques et de se jeter des sorts à l'aide de baguettes magiques.