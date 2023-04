Audiences Coupes d’Europe de foot cette semaine: Auvio en progression de 29%!

West Ham - La Gantoise, uniquement diffusé sur Auvio, et non sur Tipik en direct, a généré 20.000 visions.

Voici les résultats pour cette semaine de Ligue des Champions, d’Europa League et de Conference League sur RTL club, sur Tipik (RTBF) et Auvio :

Par rapport aux rencontres aller, c’est donc Auvio qui progresse considérablement. « En cumulé (matches + extraits et résumé), nous comptons 120 000 visions pour les 3 matches. Sans les résumés et extraits, les trois matches ont largement rassemblé et ont généré 106.000 visions cumulées sur Auvio. Un score en hausse, nous notons en effet une augmentation de 29% pour ces matches retour », indique la RTBF.