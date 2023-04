Travaux à Mons: la Ville va octroyer 12.500€ à chaque commerçant impacté par les chantiers en cours dans le quartier de la gare

Cette période particulière de cohabitation des deux chantiers durera environ 3 mois mais d’ici le mois d’août, le quartier et ses commerçants pourront souffler un peu puisque la circulation automobile devrait, pour la première fois depuis 10 ans, être rétablie sur la place Léopold.

Lire aussi Le cri de détresse de Mirella et Ludmilla à Mons: commerçantes, elles doivent fermer à cause du chantier au square Roosevelt

« Compte tenu de cette situation exceptionnelle et particulièrement pénalisante, le collège communal a décidé d’intervenir. Un règlement spécifique a été mis au point en faveur des 10 commerces de la place Léopold qui pourront bénéficier d’une aide communale conséquente : 12.500 € par commerce. Elle a pour but de compenser en partie la perte de chiffre d’affaires subie par des établissements qui doivent continuer à faire face à leurs charges : loyers, personnel, gestion des stocks etc », détaille la Ville de Mons.