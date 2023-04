Des rencontres «Alzheimer Café» à Forest en partenariat avec la Ligue Alzheimer

La première permanence de l’Alzheimer Café de Forest est prévue le jeudi 27 avril à 14h. Les autres rencontres auront ensuite lieu les 25 mai, 22 juin, 28 septembre et 23 novembre. L’objectif est d’instaurer un climat calme et sécurisant lors de ces moments d’écoute en groupe où tout un chacun peut se confier. Des activités à thème qui concernent la maladie d’Alzheimer et des sorties culturelles et des excursions de temps en temps seront organisées.

Un Alzheimer Café fait référence à un lieu de rencontre, d’écoute, d’accompagnement, d’information en milieu non médicalisé où l’accent est mis sur la convivialité pour poser des questions concrètes sur la vie de tous les jours avec la maladie. L’objectif est également de briser les tabous et la solitude qui y est souvent associée.

« L’Alzheimer Café offre la chance de rencontrer des personnes concernées et intéressées qui cherchent à apprendre à faire face, à travers l’échange des expériences vécues. Cela renforce la confiance en soi et l’envie d’aider les autres », insiste la présidente de la Ligue, Sabine Henry.

À l’origine de l’initiative, la bourgmestre de Forest Mariam El Hamidine (Ecolo) se réjouit de la concrétisation du projet. « L’arrivée des permanences ‘Alzheimer Café’ à Forest est vraiment une belle avancée. Les familles et l’entourage des personnes atteintes de cette maladie sont souvent démunis et dès lors en demande d’informations et d’aide. Cet espace permettra de répondre à leurs attentes et de se sentir entourés, écoutés et soutenus. »